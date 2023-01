Bedient sich Nottingham bei PSG?

- Quelle: The Athletic

Nottingham Forest könnte auf der Suche nach einem Ersatz für seinen verletzten Torhüter Dean Henderson bei Paris St. Germain vorstellig werden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, beschäftigen sich die Tricky Trees mit Schlussmann Keylor Navas. Der 36-Jährige spielt am Eiffelturm keine zentrale Rolle mehr und kokettiert mit einem Abschied. Eigentlich befindet sich der Costa Ricaner aber schon so gut wie auf dem Weg nach Saudi-Arabien zu Al Nassr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Ronaldo-Klub droht Stammkeeper David Ospina (34) wegen einer Ellbogenverletzung länger auszufallen. Gleiches gilt für Nottingham. Beim Aufsteiger fällt Dean Henderson (25) vorerst aus. Bei der Leihgabe von Manchester United rechnen die Engländer mit einer Ausfallzeit von rund sechs Wochen. Navas hat also die Qual der Wahl zwischen einem gut dotierten Vertrag in der Wüste und einem letzten Abenteuer in der Premier League. Bei PSG läuft sein Vertrag 2024 aus.

Lese-Tipp

400-Millionen-Forderung: Mbappé bleibt Reals Wunschziel