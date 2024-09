Investment in die Zukunft: Heidenheim verlängert mit Feller

Der 1. FC Heidenheim bindet Torhüter Frank Feller langfristig an den Klub. Wie der Bundeligist offiziell mitteilt, hat das 20-jährige Eigengewächs seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt bis 2029 ausgeweitet. Der deutsche U20-Nationalkeeper steht seit 2019 in Heidenheim zwischen den Pfosten und durfte sich in der laufenden Spielzeit erstmals beim Conference League-Qualifikationsspiel gegen den BK Häcken (2:1) bei den Profis beweisen.

„Frank ist ein Torhüter, dessen großes Talent wir früh erkannt haben und der seinen Weg bei uns im HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum kontinuierlich gegangen ist. Deshalb war Frank schon als Jugendspieler früh bei unserer Profimannschaft dabei und hat sich seit seinem endgültigen Schritt in den Bundesligakader im vergangenen Jahr nochmal positiv weiterentwickelt“, lässt sich Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald zitieren.