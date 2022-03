Brobbey will nicht zurück nach Leipzig

Brian Brobbey plant ganz offensichtlich nicht mit einer Rückkehr zu RB Leipzig. Der 20-jährige Stürmer ist momentan vom Bundesligaklub an seinen Heimatverein Ajax Amsterdam verliehen. Wie Brobbey gegenüber ‚De Telegraaf‘ äußert, will er dort gerne bleiben: „Wenn es nach mir ginge, würde ich nächste Saison für Ajax spielen. Hundertprozentig.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der niederländische U-Nationalspieler sei „noch nicht fertig in Amsterdam“. Deshalb plädiert der Sturmtank für einen Verbleib bei seinem Ausbildungsklub: „Es wäre toll, wenn Ajax mich zurückkaufen könnte.“ RB Leipzig hat dabei allerdings ein entscheidendes Wörtchen mitzureden.

Heimkehr mit Formanstieg

In Leipzig steht Brobbey noch bis 2025 unter Vertrag. Berichten rund um die Leihrückkehr nach Amsterdam zufolge gibt es keine Kaufoption für Ajax. Dass der deutsche Erstligist ein Toptalent wie Brobbey ohne Eigennutzen einfach so wieder abgibt, darf stark angezweifelt werden. Für einen Rückkauf müsste Ajax voraussichtlich etwas tiefer in die Tasche greifen.

Für den Offensivakteur wäre dies jedenfalls wünschenswert. Zum Zeitpunkt seiner Heimkehr sagt Brobbey: „Erst da habe ich gemerkt, wie sehr ich den Verein, die Jungs und die Atmosphäre vermisst habe.“ Seitdem erzielte er drei Treffer in vier Ligaspielen für Ajax, bevor ihn ein Innenbandriss im Knie stoppte.