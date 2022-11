Irvine, Hrustic & Leckie in Australiens WM-Aufgebot

Australien hat seinen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar bekanntgegeben. Zu den 26 nominierten Spielern gehört unter anderem Jackson Irvine (29) - Kapitän des FC St. Pauli. Weiterhin sind mit Matthew Leckie (31) von Melbourne City und Ajdin Hrustic (26) von Hellas Verona zwei ehemalige Bundesligaprofis dabei.

Leckie spielte unter anderem für Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach, Hrustic für Eintracht Frankfurt. Die Australier befinden sich in einer Gruppe mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich, Dänemark und Tunesien. Die Socceroos treffen in ihrem ersten Spiel am 22. November (20 Uhr) auf die Franzosen.