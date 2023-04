Nagelsmann: Fokus auf Tottenham-Job

Julian Nagelsmann hat dem FC Chelsea einen Korb gegeben. Nach mehreren Gesprächen war für den 35-Jährigen klar, dass der Job bei den Blues für ihn nicht infrage kommt. Zweifel soll es aber auch auf der Gegenseite gegeben haben. Mauricio Pochettino ist nun der Favorit an der Stamford Bridge. Nagelsmann könnte aber trotzdem in der nächsten Saison in der Premier League an der Seitenlinie stehen.

Besonders heiß ich die Spur zu Tottenham Hotspur. Dort ist man immer noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Antonio Conte, der Ende März seinen Hut nehmen musste. Nagelsmann ist schon seit seiner Entlassung ein Kandidat bei den Spurs. Nach der Absage für Chelsea könnte die Angelegenheit nun Fahrt aufnehmen.

Denn nach Informationen der ‚Sport Bild‘ ist Nagelsmann selbst am Trainerposten bei Tottenham interessiert. Der Übungsleiter konzentriere sich nun auf diese Option. Weitere Gespräche sollen Klarheit geben, ob beide Parteien ähnliche Vorstellungen haben. Ebenfalls im Rennen sind Vincent Kompany (FC Burnley), Arne Slot (Feyenoord Rotterdam) sowie die vereinslosen Luis Enrique, Brendan Rodgers und Mauricio Pochettino.