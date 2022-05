Werder: Interesse an Ducksch & Füllkrüg

Marvin Ducksch (28) und Niclas Füllkrug (29) haben Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt. Laut der ‚DeichStube‘ zeigen Vereine aus „ganz Europa“ Interesse am Sturmduo des SV Werder Bremen. Ein konkretes Angebot liege den Grün-Weißen aber bislang nicht vor. Duckschs Vertrag in der Hansestadt läuft bis 2024, während Füllkrug nur noch bis 2023 gebunden ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Da mache ich mir keine Sorgen. Sie fühlen sich hier wohl, sind mit uns aufgestiegen und haben noch Vertrag“, will Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz von Abgängen der beiden aber nichts wissen. Möglicherweise ist das nur die offizielle Version. Zumindest wird laut der ‚DeichStube‘ „im Umfeld“ des Klubs darüber diskutiert, ob die selbsternannten „hässlichen Vögel“ die Klasse haben, um auch in der nächsten Saison in der ersten Liga zu überzeugen.