„Gun Point“ reicht Arsenal nicht | „Die Elf mit Messi“

„Gun Point“ zu wenig im Titelkampf

Der FC Arsenal strauchelt im Kampf um den Titel in England weiter. Zwar erkämpften sich die Gunners nach einem 1:3-Rückstand spät in der Partie noch einen „Gun Point“, so der ‚Daily Express‘, lassen durch das 3:3-Remis gegen den FC Southampton trotzdem zwei Punkte liegen. Die Spieler von Trainer Mikel Arteta konnten bereits das dritte Spiel in Folge nicht gewinnen. Der ‚Mirror‘ bezeichnete die Londoner kritisch als „Bottlers to Battlers“. Durch den verpassten Dreier ist Manchester City in der Lage, mit zwei Nachholspielen und nur fünf Punkten Rückstand Arsenal von der Tabellenspitze zu verdrängen. Das direkte Aufeinandertreffen der beiden Titelanwärter (26. April, 21 Uhr) ist somit für die Londoner schon ein Endspiel. Es gilt verlieren verboten.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die Elf mit Messi“

Täglich gibt es neue Schlagzeilen um Lionel Messi und seine Rückkehr zum FC Barcelona. Die ‚Mundo Deportivo‘ spielt schon etwaige Möglichkeiten durch, wie man La Pulga in die Barça-Mannschaft einbauen könnte: „Die Elf mit Messi“. Zu sehen sind drei Varianten, die den Argentinier im System von Trainer Xavi zeigen. Dabei sieht das spanische Sportblatt Messi im Zentrum auf der Zehner-Position im Mittelfeld. Messi soll in der kommenden Saison wieder Dreh- und Angelpunkt in der Offensive bei den Katalanen sein. In Spanien wünscht man sich seit dem Abgang 2021 nichts anderes als eine Rückkehr des frischgebackenen Weltmeisters.

Lese-Tipp

Neuer Trainerposten: Zidane mit klarer Priorität

15 Punkte verändern alles

Die ursprüngliche Strafe von 15 Punkten Abzug für Juventus Turin wurde vor drei Tagen zurückgenommen. Diese Entscheidung beschäftigt die italienische Presse weiterhin sehr. Der Kampf um die europäischen Plätze wurde heftig durcheinandergewirbelt und nun mischt die Alte Dame wieder richtig mit. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ bildet die Trainer und Logos der Klubs ab, die noch im Rennen um die wichtigen Plätze sind und titelt: „Der wahre Ruhm“. Um nicht weniger als das geht es für die Topvereine der Serie A. Auf der Titelseite der ‚Tuttosport‘ steht in großen Lettern: „Zwei Pokale gegen die Gerechtigkeit“. Mit den 15 Punkten mehr auf dem Konto spielt Juve nämlich nicht mehr nur noch um die Coppa Italia, sondern auch um die Qualifikation für Champions League.