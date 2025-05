HSV geht mit Polzin in die Bundesliga

Merlin Polzin wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie des Hamburger SV stehen. Wie der 34-Jährige im Anschluss an den 6:1-Sieg gegen den SSV Ulm und den damit geschafften Bundesligaaufstieg am Samstagabend gegenüber ‚Sky‘ bestätigte, hat sich der Kontrakt des Cheftrainers mit der Rückkehr ins Oberhaus automatisch verlängert. Die genaue Laufzeit verriet Polzin jedoch nicht.

Der gebürtige Hamburger hatte kurz vor Weihnachten die Nachfolge von Steffen Baumgart angetreten und hat die Rothosen nach siebenjähriger Abstinenz zum Bundesligaaufstieg gecoacht. „Es ist nicht in Worte zu fassen. Es hat sich etwas angestaut. Wir sind zurück. Am Ende ist es das Ergebnis von verdammt harter Arbeit. Ein ganz besonderer Moment", so Polzin. Sportvorstand Stefan Kuntz bestätigte gegenüber dem Bezahlsender den Verbleib des Übungsleiters: „Man kann ja keinen Trainer wegschicken, der nach sieben Jahren aufsteigt.“