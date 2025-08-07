Menü Suche
HSV-Kehrtwende für Königsdörffer?

von Georg Kreul - Quelle: Hamburger Morgenpost
Ransford-Yeboah Königsdörffer klatscht @Maxppp

Beim Hamburger SV will man Ransford-Yeboah Königsdörffer nach dessen geplatztem Wechsel zum OGC Nizza von einem Verbleib und einer Vertragsverlängerung überzeugen. Das ist laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ der neue Plan der Rothosen. Das 2026 auslaufende Arbeitspapier des 23-Jährigen wollte der HSV zuletzt ohnehin verlängern. Bisher lag man beim Thema Gehalt auseinander, da Königsdörffer nach seiner stärksten Saison im HSV-Trikot mit 17 Scorerpunkten Topverdiener werden will.

Inwiefern die Hanseaten den Gehaltsvorstellungen in den neuen Verhandlungen entgegenkommen wollen, ist unklar. Der Zeitpunkt für die neuen Gespräche steht dagegen fest: Erst wenn der Aufsteiger den geplanten Transfer-Doppelschlag für die Defensive eingetütet hat, wollen sich die Entscheidungsträger der Hamburger mit dem neuen Königsdörffer-Vertrag beschäftigen und schauen, ob man kurzfristig zueinanderfindet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
