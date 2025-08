Medizincheck: HSV vor Transfer-Doppelschlag

FT hatte gestern bereits exklusiv darüber berichtet, dass der Hamburger SV vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Warmed Omari von Stade Rennes steht. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ bestätigt die Meldung und ergänzt, dass der 25-Jährige bereits heute seinen Medizincheck in Hamburg absolvieren wird.

Der Nationalspieler der Komoren ist dabei jedoch nicht allein. Denn laut der Tageszeitung wird sich mit ihm auch ein neuer Rechtsverteidiger den Rothosen anschließen. Es handelt sich dabei um Giorgi Gocholeishvili (24), der aktuell bei Shaktar Donetsk unter Vertrag steht.

Direkt weiter nach Mallorca

Beide Neuzugänge kommen laut der ‚Bild‘ auf Leihbasis zum Bundesliga-Aufsteiger, für beide besitzt der HSV außerdem eine Kaufoption. Parallel zu den Medizinchecks werden die letzten Vertragsdetails ausgetauscht, ehe die Deals über die Bühne gehen.

Somit können Omari und Gocholeishvilli voraussichtlich am zweiten Trainingslager der Hamburger in dieser Vorbereitung teilnehmen. Heute Nachmittag startet der HSV in Richtung Mallorca.