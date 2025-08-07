HSV verpflichtet Gocholeishvili

„Wir hoffen, dass wir relativ schnell noch mal zwei Neuverpflichtungen präsentieren können“, hatte Sportvorstand Stefan Kuntz vor knapp zwei Wochen am Rande des Testspiels gegen Olympique Lyon gesagt. Er sollte Wort halten.

Wie der Hamburger SV mitteilt, wechselt mit Giorgi Gocholeishvili (24) ein neuer Rechtsverteidiger zunächst auf Leihbasis von Shakhtar Donetsk zu den Rothosen. Außerdem verfügt der HSV über eine Kaufoption. Diese soll bei vier Millionen Euro liegen.

Kuntz sagt: „Wir erhalten mit Giorgi einen Spieler, der einen hervorragenden Charakter und eine Top-Mentalität besitzt. Er ist als absoluter Teamplayer mit einer tollen Arbeitsmoral bekannt. Mit all diesen Attributen wird er nicht nur unserem Abwehrverbund, sondern der ganzen Mannschaft sportlich wie menschlich guttun.“

Gocholeishvili spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim FC Kopenhagen und sammelte dort auch wichtige Erfahrungen in der Conference League. Mit Donetsk befindet sich der georgische Nationalspieler schon wieder im Spielbetrieb und steht somit voll im Saft.

Der 24-jährige Georgier ist der zweite Neuzugang für die Abwehr, der innerhalb kurzer Zeit zum HSV wechselt. Den Transfer von Innenverteidiger Warmed Omari (25) von Stade Rennes auf Leihbasis hatten die Hamburger bereits zuvor verkündet. Gemeinsam mit Gocholeishvili tritt er die Reise nach Mallorca an, wo der HSV bis Sonntag seine Zelte für das zweite Trainingslager dieser Vorbereitung aufschlägt. Auch für Omari besitzt der Bundesliga-Aufsteiger eine Kaufoption.