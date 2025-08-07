HSV verstärkt sich mit Omari

In den jüngsten Testspielen wurde deutlich, dass der Hamburger SV für die Mission Bundesliga insbesondere in der Defensive noch Verstärkung braucht. Seit der Sperre von Mario Vuskovic ist man auf der Suche nach einem Innenverteidiger mit ähnlicher Qualität. Diese Erwartungen soll nun Warmed Omari erfüllen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was FT bereits berichtete, ist nun offiziell. Wie die Rothosen bekanntgeben, kommt der 25-Jährige von Stade Rennes und schließt sich dem HSV für ein Jahr auf Leihbasis an. Für den Anschluss besitzt der Aufsteiger eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei zwei Millionen Euro liegt.

Sportdirektor Claus Costa verspricht sich viel von dem Neuzugang, der in der vergangenen Saison leihweise für Olympique Lyon gegen den Ball trat: „Warmed ist ein moderner Innenverteidiger mit einem interessanten Profil: Er ist schnell, technisch versiert und besitzt eine gute Spieleröffnung. Er verteidigt intelligent und mutig. Mit seinen Kernkompetenzen wird er unsere Defensive noch variabler machen. Trotz seiner geringen Einsatzzeiten in der vergangenen Saison sind wir von Warmeds Qualitäten überzeugt und freuen uns, dass er unsere Mannschaft verstärkt.“