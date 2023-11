Union-Trainer: Drei prominente Namen im Gespräch

Bei Union Berlins Heimspiel gegen den FC Augsburg wird am morgigen Samstag (15:30 Uhr) das Interimsduo aus Marco Grote und Marie-Louise Eta an der Seitenlinie stehen. Hinter den Kulissen an der alten Försterei läuft die Suche nach einer langfristigen Trainerlösung.

Laut einem Bericht der ‚Bild‘ schreckt bei Union auch vor namhaften Kandidaten nicht zurück. So sollen Real-Legende Raúl, aktuell Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid, und Ex-Hoffenheimer Alfred Schreuder (zuletzt Al-Ain FC) Kandidaten sein.

Konkreter sei derzeit letztere Option. Schreuder wäre sofort verfügbar, vor etwas mehr als zwei Wochen wurde der Vertrag des 51-Jährigen in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgelöst. Thema soll bei Union auch weiterhin Oliver Glasner sein, der nach seinem Sommer-Aus bei Eintracht Frankfurt ebenfalls ohne Verein ist.