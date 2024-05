Köln: Ausstiegsklausel bei Hübers

Innenverteidiger Timo Hübers (27) kann den 1. FC Köln per Ausstiegsklausel verlassen. Die ‚Sport Bild‘ berichtet in diesem Zusammenhang von einer festgeschriebenen Ablöse, die je nach Abnehmer zwischen vier und sieben Millionen Euro schwankt. Je besser der aufnehmende Verein, desto näher kommt der Betrag an die Obergrenze von sieben Millionen Euro heran.

So oder so erscheint eine Ablöse im mittleren einstelligen Millionenbereich überschaubar für einen Stamm-Innenverteidiger der Bundesliga. Besonders problematisch für den FC: Die Geißböcke können wegen der von der FIFA ausgesprochenen Transfersperre im Zuge des Potocnik-Falls in diesem Sommer keinen Ersatz für Hübers verpflichten.