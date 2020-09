United-Plan: Bale statt Sancho

Nachdem sich Manchester United im Werben um Jadon Sancho von Borussia Dortmund zurückzieht, steht nun eine Alternative auf dem Plan. Wie der englische ‚Express‘ berichtet, wollen sich die Red Devils nun um Gareth Bale bemühen. Bei Real Madrid würde man den Waliser gerne so schnell wie möglich von der Gehaltsliste streichen und sucht händeringend nach einem Abnehmer.

United will bei dem 31-Jährigen allerdings zunächst kein großes Risiko eingehen und strebt daher ein Leihgeschäft an. Bereits im vergangenen Sommer wollte der englische Rekordmeister Bale ins Old Trafford lotsen. „Es war ein Projekt, auf das ich letztes Jahr gespannt war, aber es kam nicht zustande“, bestätigte Bale zuletzt und betonte: „Ich möchte Fußball spielen. Ich bin immer noch motiviert. Ich bin 31 Jahre alt, aber ich bin immer noch gut in Form und habe das Gefühl, dass ich noch viel zu geben habe.“