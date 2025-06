Crespo findet neuen Job

https://www.saopaulofc.net/sao-paulo-acerta-o-retorno-de-hernan-crespo/

São Paulo acerta o retorno de Hernán Crespo - SPFC

Campeão paulista em 2021, o técnico Hernán Crespo está de volta ao Tricolor! Nesta quarta-feira (18), após a saída de Luis Zubeldía, o São Paulo acertou a contratação do argentino, que retorna após quase quatro anos e com contrato válido até 31 de dezembro de 2026. Ao lado do treinador de 49 anos, também retornam […]