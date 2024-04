Bayern spricht mit Emery – Spur zu Favre

Xabi Alonso wird es nicht, ebenso wenig wie Julian Nagelsmann – die beiden Favoriten auf die Nachfolge von Trainer Thomas Tuchel mussten die Verantwortlichen des FC Bayern von ihrer Trainerliste streichen. So schweift der Blick zwangsläufig weiter nach unten. Es gilt nun für Sportvorstand Max Eberl und Co., den bestmöglichen Plan C zu finden. Hier kommt der Name Unai Emery ins Spiel.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat es mit dem spanischen Übungsleiter von Aston Villa bereits eine Unterhaltung gegeben. Um eine konkrete Verhandlung scheint es sich dabei aber noch nicht gehandelt zu haben. „Ich konzentriere mich zu 100 Prozent auf Aston Villa“, ließ sich Emery derweil am Rande der Partie gegen den AFC Bournemouth (3:1) zitieren.

Klingt zunächst nach einem klaren Commitment mit dem Tabellenvierten der Premier League, doch der 52-Jährige schloss mitnichten einen Arbeitgeberwechsel im Sommer aus. Fakt ist: Mit der Verlängerung von Nagelsmann beim DFB ist die Spur zu Emery heißer geworden. Eine andere führt laut ‚kicker‘ derweil zu einem alten Bekannten aus der Bundesliga.

Favre als Interimslösung?

Demzufolge wurde auch der Name Lucien Favre für eine einjährige Übergangslösung diskutiert. Mehrere Jahre lang (2011 - 2015) arbeitete Bayern-Boss Eberl mit dem Schweizer bei Borussia Mönchengladbach zusammen. Ob der nicht leicht zu händelnde Favre, danach bei Borussia Dortmund und dem OGC Nizza tätig, aber tatsächlich ein Mann für den deutschen Rekordmeister wäre, müsste sich erst herausstellen.