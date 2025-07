Mit Asllani und Wanner: Werders Transferpläne

Werder Bremen sondiert weiter aktiv den Transfermarkt und plant noch einige Veränderungen in der Mannschaft. Das bekräftigten die Verantwortlichen der Grün-Weißen im Rahmen des Trainingsauftakts am heutigen Montag. „Der Eindruck, dass wir noch eine gewisse Fluktuation im Kader herstellen wollen, ist gegeben. Aber wir glauben auch, dass wir einen sehr, sehr guten Kader zusammenhaben. Wir sind glücklich mit dem Stand jetzt. Aber es wird da sicherlich auch noch was passieren“, erklärte Lizenzspielleiter Peter Niemeyer. „Wir haben einen guten Stamm, wo aber nicht klar ist, was noch passiert. In beide Richtungen. Das hängt auch vom Markt ab. Es wird jetzt sicher einige Tage dauern, bis wir sagen: das ist ein Spieler, der leistungsmäßig dazugehört oder nicht“, so der neue Coach Horst Steffen.

Der 56-Jährige bestätigte, dass vor allem die Offensive im Fokus der Überlegungen steht: „Wir haben ein, zwei Kandidaten, die noch dazustoßen können. Im vorderen Bereich können wir überlegen, ob da noch was passieren wird. Es ist klar, dass möglicherweise auf der rechten Seite noch was passieren kann.“ Die Namen, die aktuell häufig genannt werden, sind Paul Wanner (19/Bayern München) und Fisknik Asllani (22/TSG Hoffenheim), die der Trainer bereits bei der SV Elversberg als Leihspieler betreute. Steffen bestätigte das Werder-Interesse: „Es sind sicherlich Jungs, die ganz interessant sind, die ich gut finde und mit denen ich eine gute Zusammenarbeit hatte. Nichtsdestotrotz gibt es neben den Jungs auch andere Kandidaten, die wir besprechen.“