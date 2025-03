Vor Italien-Kracher: Wer ersetzt Wirtz?

Auf die Diagnose und die Ausfallzeit von Florian Wirtz dürfte auch Bundestrainer Julian Nagelsmann händeringend gewartet haben. Mittlerweile ist klar, dass der Zehner keine Option für die Duelle gegen den Rivalen aus Italien ist. Ein herber Schlag für das deutsche Team, das durch die EM im vergangenen Jahr eine große Euphorie entfacht hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar wurde die Krönung im eigenen Land verpasst, mit den KO-Spielen der Nations League steht aber bereits das nächste Turnier vor der Tür, das die DFB-Elf gewinnen möchte. Auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal-Hinspiel am morgigen Donnerstag (20:45 Uhr) unterstrich Nagelsmann die Ambitionen des Teams, das sich aber zunächst auf den nächsten Gegner konzentriert: „Natürlich wollen wir die Nations League gewinnen, aber wir haben mit den Italienern einen starken Gegner vor der Brust.“

Mit den Italienern wartet allerdings ein schlagkräftiger Gegner, der die Fähigkeiten besitzt, Deutschland wehzutun wie Nagelsmann betont: „Die Italiener haben einen brillianten Trainer, der attraktiven Fußball spielen lässt. Als Mannschaft verteidigen sie geschlossen extrem gut, nicht nur tief, sondern auch hoch.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Klare Nummer eins

Während bei den vergangenen Länderspielen noch unklar war, wer in Abwesenheit von Marc-Andre ter Stegen die Nummer eins im deutschen Tor ist, hat sich Nagelsmann nun festgelegt, wer gegen Italien den Platzhirsch zwischen den Pfosten mimen wird. Oliver Baumann bekommt den Vorzug vor Alexander Nübel, was der Bundestrainer vor allem mit seiner Konstanz begründet: „Es war keine glasklare Entscheidung. Olli war in unseren Augen einen Tick konstanter, was für uns den Ausschlag gegeben hat.“

Auch im Sturmzentrum hat sich Nagelsmann der ‚Bild‘ zufolge nach schon entschieden. So soll Jonathan Burkardt den Vorzug vor Tim Kleindienst und Deniz Undav bekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

So könnte Deutschland spielen