Ed Sheeran crasht Interview | 140 Millionen für Isak

Willkommen auf der Insel

Mit Rúben Amorim soll bei Manchester United endlich alles besser werden. Doch schon bei seinem ersten Spiel wird auch der Portugiese selbst erkannt haben, dass das nicht von heute auf morgen möglich ist. Ein 1:1 gegen Aufsteiger Ipswich Town ist zu wenig für die Ansprüche der Red Devils.

Nach der Partie bekam Amorim am Tisch von ‚Sky‘ dann noch zu spüren, was es heißt, in der Premier League zu arbeiten. Mitten in sein Interview platzte plötzlich Ipswich-Edelfan und Weltstar Ed Sheeran. „Ich glaube nicht, dass er mit mir sprechen will“, sagte der 33-Jährige, als Moderatorin Kelly Cates ihn in das Interview einbinden will. Anschließend verwies Jamie Redknapp den Sänger freundlich des Feldes, Amorims Mimik zeugte von wenig Begeisterung ob des Schauspiels.

Isak will in die Champions League

Im zarten Alter von 17 Jahren war Alexander Isak aus Schweden zu Borussia Dortmund gewechselt, konnte sich beim BVB auch aufgrund von Verletzungen aber nicht nachhaltig durchsetzen. Der große Sprung gelang ihm bei Real Sociedad und auch seit seinem 70-Millionen-Transfer zu Newcastle United im Sommer 2022 überzeugt der Schwede. Kein Wunder also, dass er zahlreiche Premier League-Interessenten auf den Plan ruft.

Die Plattform ‚Teamtalk‘ schreibt, dass allen voran der FC Chelsea und der FC Arsenal Interesse am 25-Jährigen haben. Bei den Magpies besitzt Isak allerdings einen Vertrag bis 2028, folglich wäre Newcastle nur bei einem besonders lukrativen Angebot gesprächsbereit. Erst ab 140 Millionen Euro würde das Team von Trainer Eddie Howe über einen Verkauf nachdenken. Der Spieler wolle auf Dauer in der Champions League spielen und könne, sollten die Magpies dieses Ziel erneut verfehlen, einen Transfer forcieren.