Haberer unterschreibt bei Union

Janik Haberer läuft ab der kommenden Saison für Union Berlin auf. Die Eisernen bestätigen die Verpflichtung des 28-jährigen Mittelfeldspielers offiziell. Haberer kommt ablösefrei in die Hauptstadt, sein Vertrag beim SC Freiburg läuft Ende Juni aus.

Seit 2016 hatte der Rechtsfuß das Trikot der Breisgauer getragen. Interesse an einer Verpflichtung sollen auch der VfL Bochum, der 1. FC Köln, Mainz 05 und Aufsteiger Schalke 04 gezeigt haben. Haberers Wahl fällt auf Union Berlin.

Der Spieler erläutert: „Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und diese im Wechsel von Freiburg nach Berlin gefunden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen stimmen mich zuversichtlich, dass wir in der kommenden Saison eine gute Rolle in allen drei Wettbewerben spielen können. Als erfahrener Bundesliga-Spieler möchte ich dabei Verantwortung übernehmen und mein Leistungsvermögen in den Dienst der Mannschaft und des Vereins stellen.“

„Janik bringt sehr viel Variabilität mit und kann verschiedene Positionen im Mittelfeld spielen. Darüber hinaus hat er mir in unseren Gesprächen vermittelt, wie ambitioniert er ist. Im Hinblick auf unsere nächste Saison mit drei Wettbewerben glauben wir, dass Janik seine Erfahrung mit konstant guten Leistungen einbringen wird“, kommentiert Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert die Verpflichtung.