Arminia: Ortega-Berater bestätigt Vertragsgespräch

Die Zukunft von Stefan Ortega bei Arminia Bielefeld ist weiter ungewiss. Gegenüber dem ‚kicker‘ bestätigt nun Berater Jörg Neblung zumindest, dass bereits ein Vertragsgespräch stattgefunden hat. „Es war in dieser Angelegenheit ein erstes Gespräch im Vorfeld des Leverkusen-Spiels“, so der Agent.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ortegas Vertrag läuft im Sommer aus, der FC Bayern ist laut ‚Sky‘ „sehr interessiert“ am Keeper. Die Arminia würde den Stammkeeper gerne halten. Am Wochenende bezeichnete Sportchef Samir Arabi den 29-Jährigen als „wichtigen Baustein“, der „gerne morgen zu mir ins Büro kommen und den Vertrag unterschreiben“ kann. Der Kaderplaner ist sich aber bewusst: „Es liegt nicht an uns.“