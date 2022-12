Poker nimmt Fahrt auf: Klopp trifft Amrabat-Berater

Wo liegt die Zukunft von WM-Durchstarter Sofyan Amrabat? Klar ist: Mit seinen überragenden Leistungen in Katar hat sich der 26-jährige Marokkaner ganz neue Marktmöglichkeiten eröffnet. Der Poker um Amrabats Dienste läuft jetzt so richtig an. Vor allem Premier League-Vizemeister FC Liverpool drückt auf das Gaspedal.

Schon seit einigen Tagen werden die Reds als aussichtsreichster Anwärter gehandelt. Nach Informationen unserer Kollegen von Foot Mercato hat sich inzwischen auch Liverpools Trainer Jürgen Klopp mit Amrabats Beratern getroffen. Weitere Gespräche sind in Planung.

Daneben zeigt auch Premier League-Rivale Tottenham Hotspur Interesse am technisch versierten Sechser, ebenso wie La Liga-Klub Atlético Madrid. Amrabats Tendenz geht allerdings Richtung Merseyside. Schließlich ist da noch sein aktueller AC Florenz, der sich nicht chancenlos wähnt und auf eine Verlängerung über 2024 hinaus hofft.