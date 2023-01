Gakpo-Ersatz: PSV will Malen

Dem Vernehmen nach hat sich der FC Liverpool die Dienste von Cody Gakpo 56 Millionen Euro kosten lassen. Finanziell war der Verkauf des 23-Jährigen zwar lukrativ für die PSV Eindhoven, sportlich muss der Verlust des variablen Offensivspielers nun allerdings kompensiert werden. Offenbar haben die Niederländer einen alten Bekannten als geeigneten Nachfolger ausfindig gemacht.

Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ befindet sich Donyell Malen von Borussia Dortmund auf dem Radar der Rot-Weißen. Der Tageszeitung zufolge strebt der derzeitige Tabellendritte der Eredivisie eine Leihe bis Saisonende an. Dass der BVB einer solchen zustimmt, sei allerdings unwahrscheinlich, da es dem Klub an Alternativen auf den Flügeln fehle. Zudem habe es noch keinerlei Kontakt zwischen den beiden Vereinen gegeben.

Malen war 2021 für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro von Eindhoven nach Dortmund gewechselt. Bei den Schwarz-Gelben ist der Niederländer jedoch nie wirklich angekommen und folglich nicht unumstritten. Mitte Dezember hatte die ‚Sport Bild‘ schon berichtet, dass der Niederländer in der Rückrunde um seine „BVB-Zukunft“ spielt. In der laufenden Bundesligasaison stand der Rechtsfuß in zehn von 15 Ligaspielen auf dem Platz, steuerte jedoch nur zwei Vorlagen bei.