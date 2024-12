BVB: Malen-Abnehmer in Sicht

Dass sich die Wege von Borussia Dortmund und Angreifer Donyell Malen eher früher als später trennen werden, ist seit einiger Zeit ein offenes Geheimnis. Der 25-Jährige kam im Sommer 2021 mit einigen Vorschusslorbeeren für eine Ablöse von 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu den Schwarzgelben.

39 Tore und 20 Vorlagen in 131 Pflichtspielen für den BVB sind zwar recht ordentlich, richtig unverzichtbar machte sich Malen allerdings nicht. Grund war oft die fehlende Konstanz. Starke Phasen wechselten sich mit sehr schwachen ab. Auch in der aktuellen Saison stand Malen in 13 Ligaspielen auf dem Feld, war dabei aber meist nur Teilzeitarbeiter. Aus diesem Grund möchte der BVB den Rechtsfuß abgeben. Interesse gibt es nun scheinbar aus England.

Malen passt perfekt ins Profil

Dort sucht Aston Villa nach Verstärkungen für die zweite Saisonhälfte, um von einem schwachen neunten Rang aus die internationalen Plätze anzugreifen. Drei Neuzugänge möchte das Team aus Birmingham laut der ‚Daily Mail‘ an Land ziehen, einer davon soll Malen sein. Der Premier League-Klub sucht nach einem offensiv variablen Spieler, der sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln auflaufen kann und zudem ordentlich Tempo mitbringt.

Die Villans konnten in der bisherigen Champions League-Saison sehr von sich überzeugen, schlugen unter anderem den FC Bayern (1:0) und überwintern auf Platz fünf. In der heimischen Liga blieb der Klub allerdings stark hinter den eigenen Erwartungen zurück. Coach Unai Emery stand daher bereits deutlich in der Kritik, konnte aber mit drei Siegen aus den abschließenden fünf Spielen des Jahres noch einmal den Kontakt zu den internationalen Plätzen herstellen.

Ablöse muss stimmen

Mit frischem Personal soll es im neuen Jahr weiter nach oben gehen. Trotz eines engen Kaders würde der BVB Malen, der spätestens im Sommer und damit ein Jahr vor Vertragsende abgegeben werden soll, im Januar keine Steine in den Weg legen. Voraussetzung ist ein angemessenes Angebot. Die einst an die PSV Eindhoven überwiesenen 30 Millionen Euro wären allerdings wohl eher utopisch.

Bei Aston Villa würde Malen auf seinen ehemaligen Teamkollegen Ian Maatsen (22) treffen, mit dem er auch in der niederländischen Nationalmannschaft gemeinsam aufläuft. Der Linksverteidiger, der beim BVB in der vergangenen Rückrunde groß aufspielte, konnte sich in England allerdings bisher nicht durchsetzen und sammelt wie Malen aktuell in Dortmund viele Kurzeinsätze.