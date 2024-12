Sahin genervt: Deutliche Worte an Malen

Donyell Malen steht bei Borussia Dortmund unter Trainer Nuri Sahin besonders in der Pflicht. Die ‚Bild‘ berichtet über neue Details aus der Kabine der Schwarz-Gelben im Spiel gegen den VfL Wolfsburg (3:1) am vergangenen Sonntag. Im Vorfeld der Partie hatte schon Geschäftsführer Lars Ricken die BVB-Profis an der Ehre gepackt. Bei Sahin stand Offensivspieler Donyell Malen besonders im Fokus.

Laut der ‚Bild‘ war Sahin zwar zufrieden mit der ersten Hälfte des Niederländers, der den 1:0-Treffer für Dortmund erzielte. Allerdings ließ der 26-Jährige eine deutlich schwächere zweite Halbzeit folgen, was den BVB-Coach auf die Palme brachte. „In der ersten Halbzeit war das überragend Donny, das war super, besser geht es kaum. Aber in der zweiten Halbzeit habe ich dich auf dem Platz gesucht“, so Sahins Worte laut der ‚Bild‘. Für die Borussia wäre Malen in Topverfassung für die Rückrunde immens wichtig. Einerseits aus sportlicher Sicht, zudem liebäugeln sowohl der Flügelspieler als auch der Klub mit einem lukrativen Transfer im Sommer.