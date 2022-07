Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Die Münchner haben mit Stürmer Mathys Tel (17/Stade Rennes) und Rechtsverteidiger Adam Aznou (16/FC Barcelona) gleich doppelt in die Zukunft investiert. Während Tel im Profikader Platz findet, wird Aznou vorerst in der U17 geparkt.

𝗦𝗲𝗿𝘃𝘂𝘀, 𝗔𝗱𝗮𝗺! 🇪🇸



Der #FCBayern hat den spanischen Juniorennationalspieler Adam #Aznou vom FC Barcelona verpflichtet. Beim FCB hat der 16-jährige linke Außenbahnspieler einen langfristigen Vertrag unterschrieben. ✍️✅



👉 https://t.co/L5JiWqST34#MiaSanMia pic.twitter.com/fVKgnuYlIT — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) July 28, 2022

Borussia Dortmund

In Dortmund fahndet man weiterhin nach einem Ersatz für den monatelang ausfallenden Torjäger Sébastien Haller. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat der BVB bereits Kontakt zu den Beratern von Anthony Modeste (34) vom 1. FC Köln hergestellt. Dortmund kann bei der Stürmersuche jedoch nicht aus dem Vollen schöpfen: Laut der ‚Bild‘ steht den Schwarz-Gelben ein Budget in Höhe von zehn Millionen zur Verfügung.

Bayer Leverkusen

Die Zukunft von Sturmtalent Iker Bravo ist ungewiss. Die Werkself ist bemüht den 17-Jährigen Spanier zu halten. „Ich würde mich freuen, wenn er da bleibt. Aber wenn der Klub und der Spieler das Gefühl haben, dass eine andere Lösung in diesem Moment besser für seine Entwicklung wäre, überlegt man sich das“, erklärt Trainer Gerardo Seoane der ‚Bild‘. Real und Atlético Madrid gelten als große Interessenten für Bravo.

RB Leipzig

Nordi Mukiele (24) schließt sich Paris St. Germain an. Der Franzose verlässt die Sachsen ein Jahr vor Vertragsende. Dem Vernehmen nach fließen rund 15 Millionen Euro Ablöse an die Leipziger. An PSG bindet sich der Rechtsverteidiger bis 2027. Für die Linksverteidiger-Position wird Berichten zufolge David Raum verpflichtet. Mit der TSG Hoffenheim sollen sich die Leipziger mittlerweile einig sein.

Union Berlin

Union lässt Laurenz Dehl in Irland Spielpraxis sammeln. Der 20-jährige Rechtsverteidiger wird für ein Jahr an Bohemians Dublin verliehen.

🤝 Ganz viel Erfolg in Dublin, lieber Laurenz.#fcunion https://t.co/waeadIjIrg — 1. FC Union Berlin (@fcunion) July 25, 2022

SC Freiburg

Mittelfeldtalent Merlin Röhl (20) vom FC Ingolstadt hat Bewunderer in der Bundesliga. Laut dem ‚kicker‘ hat der SC Freiburg Interesse angemeldet. Doch auch Borussia Mönchengladbach soll den Youngster auf dem Zettel haben.

1. FC Köln

Ein möglicher Wechsel zu den Grasshoppers Zürich hat sich für Sebastian Andersson zerschlagen. Der Schweizer Klub sieht laut der ‚Bild‘ von einer Verpflichtung ab, da das Gehalt des 31-Jährigen zu hoch ist.

Mainz 05

Nottingham Forest könnte sich ein weiteres Mal bei den 05ern bedienen. Nach dem Kauf von Abwehrchef Moussa Niakhaté (26) haben die Tricky Trees der Daily Mail zufolge auch Anton Stach (23) ins Blickfeld aufgenommen. Mainz stellt sich beim Sechser jedoch quer. „Angebote für Anton interessieren uns nicht die Bohne – die können sich alle sparen. Ein Wechsel in diesem Sommer ist für mich nicht vorstellbar“, hatte Sportvorstand Christian Heidel bereits im März klargestellt.

TSG Hoffenheim

Als Ersatz für David Raum (24), den es zu RB Leipzig zieht, schlägt Angeliño (25) wohl zeitnah in Sinsheim seine Flanken. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge wechselt der Spanier nach Hoffenheim. Es handle sich dabei um einen separaten Transfer und keinen Tauschdeal.

Borussia M’gladbach

Steht bald ein neuer Stürmer im Fohlenstall? Laut ‚Sky‘ haben die Gladbacher 3,5 Millionen Euro für Dion Beljo von NK Osijek geboten. Der 20-Jährige ist mit seinen 1,95 Metern ein wahrer Sturmriese und obendrein torgefährlich: In der vergangenen Saison erzielte er während seiner Leihe zu NK Istra stolze 20 Tore in 37 Pflichtspielen.

Eintracht Frankfurt

Für Kevin Trapp kommt ein Abschied von Eintracht Frankfurt nicht in Frage. Laut ‚Sport1‘ sieht der Torhüter seine Zukunft weiterhin beim Europa League-Sieger.

VfL Wolfsburg

Kevin Mbabu hat den VfL Wolfsburg verlassen. Am Mittwoch verkündete der FC Fulham die Verpflichtung des Rechtsverteidigers. Die Wölfe kassierten dem Vernehmen nach sechs Millionen Euro.

VfL Bochum

Die Bochumer haben einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Jannes Horn unterschrieb am Montag einen Zweijahresvertrag an der Castroper Straße. Eine Ablöse wurde nicht fällig, weil der Vertrag des 25-Jährigen beim 1. FC Köln ausgelaufen ist.

Gruß an die Bochumer Symphoniker. Falls ihr mal Verstärkung braucht. Aber bitte nur, wenn wir ein spielfreies Wochenende haben😉#Horn2024 pic.twitter.com/bMGV74gQBA — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) July 25, 2022

FC Augsburg

Elvis Rexhbecaj läuft künftig für den FC Augsburg auf. Der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg unterschrieb am Mittwoch bis 2026.

VfB Stuttgart

Ein Jahr nach seiner Verpflichtung verleiht der VfB Stuttgart sein Talent Ömer Beyaz. Der 18-Jährige wird die Saison 2022/23 beim FC Magdeburg absolvieren.

🤝 Wir leihen Ömer #Beyaz 💙🤍 vom @VfB Stuttgart aus. Der 18-Jährige kann in der Offensive zentral oder auf den Außenbahnen spielen.

👋🏻 Herzlich Willkommen beim FCM, Ömer! 💪🏻

ℹ️ Alle Infos findet Ihr in der 📲 FCM-App und auf 👉🏻 https://t.co/0JVLZtODq7.

_______#EINMALIMMER 💙🤍 pic.twitter.com/TRTgBPY4lQ — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) July 27, 2022

Hertha BSC

Eine Verstärkung vom BSC Young Boys befindet sich im Anflug auf Berlin. Laut ‚Sky‘ wechselt der Stürmer Wilfried Kanga zur Hertha. Der 24-Jährige soll weniger als fünf Millionen Euro kosten. Am morgigen Samstag sollen der Medizincheck und die Unterschrift erfolgen.

Schalke 04

Drei Abgänge gab es auf Schalke in dieser Woche: Can Bozdogan wurde an den FC Utrecht verliehen, Marvin Pieringer an den SC Paderborn. Viktor Pálsson unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei DC United in der MLS.

Werder Bremen

Neuzugang Jens Stage begründet, warum er sich für Werder entschieden hat. „Weil ich davon geträumt habe, in der Bundesliga zu spielen. Und jetzt habe ich die Chance, das für so einen großen Klub wie Werder Bremen zu tun. Wenn ich hier gute Leistungen abliefern kann, dem Team helfe und eine gute Saison spiele, dann werden die Chancen natürlich auch größer sein, für die Nationalmannschaft zu spielen“, so der Däne in der ‚Bild‘.