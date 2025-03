Beste: Freiburg-Wechsel „aus voller Überzeugung“

Jan-Niklas Beste will nach seinem enttäuschenden Halbjahr bei Benfica Lissabon beim SC Freiburg wieder an sportlich bessere Zeiten anknüpfen. Dass er dabei auf den Flügelpositionen mit Vincenzo Grifo und Ritsu Doan jeweils Freiburgs Topscorer vor sich hat, ist ihm auch vor seinem Wechsel bewusst gewesen, wie er im ‚kicker‘ sagt: „Natürlich war das ein Thema. Das sind beides super Jungs, ich weiß um ihre Qualitäten, aber auch, was ich leisten kann. Ich wusste um die Situation auf den Positionen, habe mich aber aus voller Überzeugung für Freiburg entschieden, weil das Gesamtpaket super gepasst hat.“

Für den SC bestritt der Winterneuzugang bisher fünf Kurzeinsätze (eine Vorlage). Sportlich muss der 26-Jährige daher erst noch im Breisgau ankommen: „Es ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. Aber wenn ich es jetzt vergleiche, wie ich mich in der ersten Woche im Training gefühlt habe, bin ich auf einem super Weg. Natürlich möchte ich auf viel Spielzeit kommen und der Mannschaft mit meiner Qualität helfen.“ Bei Benfica hatte dies trotz 22 Einsätzen nur bedingt geklappt. Auf die Zeit in Lissabon blickt Beste dennoch positiv zurück: „Ich würde nie sagen, dass es ein verlorenes halbes Jahr war. Ich weiß jetzt besser, was ich möchte und was nicht.“