Virkus vor Ort: Gladbach an Ansah dran

Mehr Tempo und Wucht will Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison aufbieten. Passend dazu befasst sich der aktuelle Bundesliga-Neunte laut ‚Sky‘ mit Ilyas Ansah vom SC Paderborn. Gladbach habe die Situation des 20-jährigen Angreifers im Blick, so der Bezahlsender.

Beim gestrigen 2:0-Erfolg gegen Schalke 04, der die Paderborner zumindest zwischenzeitlich auf den Relegationsplatz spült, war Roland Virkus im Stadion – vornehmlich wohl, um Ansah genauer unter die Lupe zu nehmen. Und der Gladbach-Boss wurde nicht enttäuscht. Ansah zählte zu den besten Spielern auf dem Platz, bereitete unter anderem das entscheidende 2:0 durch Marvin Mehlem vor.

Drei bis sechs Millionen Euro soll Ansah im Sommer kosten. Dabei kommt den Fohlen wohl zugute, dass sich Eintracht Frankfurt dem Vernehmen nach aus dem Interessentenkreis verabschiedet hat. Und auch Union Berlin, zuletzt ebenfalls dran, wird Oliver Burke (28) verpflichten und hat deshalb nicht mehr ganz so großen Bedarf.