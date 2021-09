Marquinhos: Karriereende in Paris?

Geht es nach Marquinhos, so wird er noch eine ganze Weile für Paris St. Germain spielen. Von ‚Europe 1‘ auf ein mögliches Karriereende in Paris angesprochen entgegnet der 27-Jährige: „Das würde mir gefallen. An eine Luftveränderung denke ich nicht. Ich möchte Paris St. Germain auf das höchstmögliche Niveau bringen. Meine Familie mag die Stadt, genau wie ich. Es ist eine fußballbegeisterte Stadt, in der es viel zu tun gibt.“

Bis 2024 steht der Innenverteidiger noch in der französischen Hauptstadt unter Vertrag. Bis dahin verfolgt Marquinhos ein ehrgeiziges Ziel: „Ich möchte mit PSG so viele Titel wie möglich gewinnen. So werde ich versuchen, meinen Namen ein wenig mehr in die Vereinsgeschichte einzugravieren.“ Seit 2013 läuft der Rechtsfuß für die Pariser auf und führt sein Team mittlerweile als Kapitän auf den Platz.