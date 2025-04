Paderborn verlängert mit Leistungsträger

Der SC Paderborn setzt die Arbeit mit Torjäger Adriano Grimaldi fort. Wie die Ostwestfalen mitteilen, verlängert der 34-Jährige auch für die kommende Spielzeit: „Adi identifiziert sich zu 100 Prozent mit seiner Aufgabe in Paderborn. Er geht auf und neben dem Platz voran und ist auch deshalb ein wichtiger Ankerpunkt in unserem Zweitliga-Kader“, sagt Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.

Grimaldi kann bereits auf eine lange Karriere, vornehmlich in der 2. und 3. Liga, zurückblicken. 2023 war er vom 1. FC Saarbrücken an die Pader gewechselt, wo er schon in seiner ersten Saison zehn Tore in der Liga erzielen konnte. In dieser Spielzeit steht der Angreifer bei acht Treffern und drei Vorlagen.