Heimatgefühl & Konkurrenz: Gnabry über seine Bayern-Zeit

Dass Serge Gnabry mal sieben Jahre für den FC Bayern spielt, hätte der Offensivspieler selbst nicht erwartet. Im ‚Merkur‘-Interview sagt der 29-Jährige: „Sieben Jahre in München – womit ich anfangs nicht gerechnet hätte – ist schon eine lange Zeit. Die Stadt ist wie mein zweites zu Hause geworden.“

Hinsichtlich seiner derzeitigen Situation in der Mannschaft zeigt sich der Nationalspieler selbstbewusst: „Das Wichtigste ist, immer an sich zu glauben. Jeder von uns ist sich seiner eigenen Stärke bewusst. Bayern zählt zu den absoluten Top-Clubs weltweit. Darum wird es hier immer einen harten Konkurrenzkampf geben – und dem muss man sich stellen.“ Zudem betont Gnabry, ihm mache es „nach wie vor sehr viel Spaß in München und mit der Mannschaft“.