Gnabry positiv auf Corona getestet

Serge Gnabry reiht sich ein in die Liste jener Spieler ein, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Ein entsprechender Test ist positiv ausgefallen, vermeldet sein Klub Bayern München.

Dem 25-jährigen Nationalspieler gehe es gut, er befinde sich nun vorerst in häuslicher Qarantäne. Somit wird Gnabry den Bayern mindestens am morgigen Mittwoch in der Champions League gegen Atlético Madrid (21 Uhr) nicht zu Verfügung stehen.