Kompany in München gelandet

Der FC Bayern kann Vincent Kompany in Kürze als neuen Chefcoach vorstellen. Aufnahmen von ‚Sky‘ zeigen die Landung des Belgiers in München. Beim deutschen Rekordmeister soll er noch heute bis 2027 unterschreiben.

An den FC Burnley fließt eine kolportierte Ablösesumme in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro. Beim FCB übernimmt Kompany das Amt von Thomas Tuchel, der wiederum erneut in der Premier League anheuern könnte. Im Gespräch ist eine Rückkehr zum FC Chelsea, aber auch Manchester United soll die Fühler ausgestreckt haben.