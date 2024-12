Winter-Transfer: Werder blickt zur Konkurrenz

Clemens Fritz ließ bereits durchblicken, dass der SV Werder Bremen die Augen nach Neuzugängen offen hält. Der Blick des Geschäftsführers Profifußball wandert dabei auch zur unmittelbaren Konkurrenz.

Nach FT-Informationen strecken die Grün-Weißen die Fühler nach Jordy Makengo vom SC Freiburg aus. Der 23-jährige Franzose sowie sein jetziger Arbeitgeber stehen einer Trennung offen gegenüber. Ebenso wie Olympiakos Piräus haben sich die Bremer sogar schon konkret nach dem linken Außenbahnspieler erkundigt. Darüber hinaus sind zwei weitere Vereine interessiert.

An der Weser könnte Makengko perspektivisch den Kaderplatz von Olivier Deman (24) einnehmen, der so gut wie gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Gesetzt ist auf der linken Schiene in Abwesenheit des verletzten Felix Agu (25) ohnehin der von Galatasaray ausgeliehene Derrick Köhn (25). Im Winter könnte Werder den gebürtigen Hamburger für etwas mehr als fünf Millionen Euro festverpflichten.