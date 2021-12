Joelintons Wiederauferstehung: Erfolg auf dem zweiten Bildungsweg?

Beim gestrigen 1:1 zwischen Manchester United und Newcastle United versprühte ein Akteur besonders viel Spielfreude. Mehrfach wurde Joelinton von den Fans im St. James' Park gefeiert, da er zunächst Diogo Dalot und später noch Marcus Rashford so spielerisch leicht tunnelte, als hätten die Magpies eigentlich gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun.

Dabei glänzte der 25-jährige Brasilianer fernab seines eigentlichen Arbeitsfeldes – seit wenigen Wochen bietet Trainer Eddie Howe den 1,86 Meter großen Rechtsfuß erfolgreich im zentralen Mittelfeld auf. Am Ende standen für Joelinton gegen die Red Devils die meisten Balleroberungen, die meisten abgefangenen Pässe sowie die meisten gespielten Schlüsselpässe auf dem Statistikbogen.

„Er hat mir alles gegeben. Er hat sich wirklich in das hineingefunden, was wir zu tun versuchen. Er hat unglaublich hart für sein Team gearbeitet“, sagte Howe im Anschluss an die Partie, „seine Leistungen waren sehr konstant und er war herausragend. Defensiv hat er den Job, den wir von ihm verlangt haben, sehr, sehr gut gemacht.“

Lob von Presse und Experten

Auch die sonst nicht mit Kritik geizende englische Presselandschaft sieht die Veränderung, die der eigentliche Mittelstürmer durchläuft, positiv. „Nach seiner Ankunft im Jahr 2019 hatte er mit dem Gewicht des Trikots mit der Nummer 9 zu kämpfen. Zum großen Teil, weil er kein Mittelstürmer ist“, schreibt die ‚Daily Mail‘, „in der Tat spricht einiges dafür, ihm in der nächsten Saison das Trikot mit der Nummer 4 zu geben, denn der Brasilianer hat sich in den letzten Wochen als moderner Patrick Vieira präsentiert.“

„Er war brillant. Das war eine herausragende Leistung im Mittelfeld nach allen Regeln der Kunst. Und das meine ich mit jedem Mittelfeldspieler, den man sich in dieser Saison in der Premier League vorstellen kann. Er war fantastisch. Er war alles. Er hat viel Kritik einstecken müssen, aber er war der beste Spieler auf dem Platz“, lobte Liverpool-Legende Jamie Carragher den früheren Hoffenheimer.

Der Rekordflop

Dass Joelinton überhaupt noch einmal Lobpreisungen erfährt, war eigentlich nicht zu erwarten. Der 44-Millionen-Einkauf aus dem Sommer 2019 war der teuerste Transfer der Klubgeschichte. Bis heute gelangen dem als Mittelstürmer eingeplanten Brasilianer elf Treffer in 99 Spielen – eine fatale Quote. Die englische Presse ließ das ein oder andere Mal die Beurteilung als einen der schlechtesten Transfers der Premier League-Geschichte fallen.

„Wir wissen, wie gut Joelinton ist. Die Beschimpfungen, die er erfährt, sind eine Schande, um ehrlich zu sein. Fragen Sie irgendjemanden im Verein - jeder schätzt ihn so sehr. Einige der Geräusche, die von außen kommen, sind wirklich respektlos“, verteidigte Sean Longstaff seinen Teamkollegen nach der gestrigen Partie, „ich freue mich so für ihn.“

Der kommende Unterschiedsspieler?

Howe sah in dem als Transferflop Verschrienen ebenfalls Potenzial schlummern. Anfang Dezember skizzierte der 44-Jährige seine Pläne mit Joelinton als Mittelfeldspieler: „Langfristig glaube ich wirklich, dass er das schaffen kann. Es war ein schwieriger Moment für ihn, für eine hohe Ablösesumme zu einem neuen Verein zu gehen, aber seine Belastbarkeit und seine Einstellung dazu waren fantastisch. Ich sehe jemanden, der für uns den Unterschied ausmachen kann und sehr motiviert ist, gute Leistungen zu bringen.“ Die Trendwende ist eingeleitet.