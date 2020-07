Bayern verlängert Leihverträge

Der FC Bayern kann auch in den anstehenden Partien der Champions League auf Philippe Coutinho (28), Ivan Perisic (31) und Álvaro Odriozola (24) zurückgreifen. Hasan Salihamidzic bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass man sich mit dem Trio auf eine Ausdehnung der jeweiligen Leihverträge bis Ende August geeinigt habe.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir alle drei Leihspieler auch in den nächsten zwei Monaten bis zum Ende der Saison gewinnen konnten und sie uns in den wichtigen Spielen helfen können“, so der Sportvorstand. Coutinho und Odriozola werden die Bayern im Anschluss verlassen, bei Perisic ist die Zukunftsfrage noch offen. Aktuell spricht aber auch beim Kroaten viel für eine Trennung.