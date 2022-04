Arminia entlässt Kramer – Kostmann & Henke übernehmen

Frank Kramer ist nicht länger Trainer von Arminia Bielefeld. Wie der Tabellenvorletzte offiziell mitteilt, wurden der 49-Jährige und sein Co-Trainer Ilia Gruev mit sofortiger Wirkung freigestellt. Kramer hatte im März 2021 auf der Alm übernommen.

Die Nachfolge tritt DSC-Torwarttrainer Marco Kostmann an, der von Michael Henke als Co-Trainer unterstützt wird. Henke arbeitete bis zum vergangenen Sommer als Sportdirektor beim FC Ingolstadt.

Am Sonntag verlor die Arminia mit 0:3 gegen den FC Bayern, es war das siebte sieglose Ligaspiel in Serie. In der Tabelle sind die Bielefelder auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht, vier Spieltage stehen noch aus.

„Wir möchten der Mannschaft einen Impuls geben, um den Verbleib in der Bundesliga zu realisieren. Dies ist unser aller Ziel. Es gilt, den Blick jetzt nach vorne und nicht mehr zurückzurichten. Alle Beteiligten sind gefordert. Die Zeit der Ausreden auf und neben dem Platz ist jetzt vorbei“, erklärt Sportchef Samir Arabi.