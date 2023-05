VfB: Hoeneß vertröstet Neuzugang Dias

Rechtsaußen Gil Dias muss sich beim VfB Stuttgart weiterhin in Geduld üben. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt Cheftrainer Sebastian Hoeneß die geringen Spielanteile des Winterneuzugangs: „Gil ist bei mir ganz sicher nicht auf dem Abstellgleis. Wir haben aber eine große Auswahl an Offensivspielern und auf seiner Position viele Möglichkeiten, das ist der Punkt.“

Fakt ist jedoch, dass der 26-jährige Portugiese in sechs der sieben Spiele seit Hoeneß‘ Amtsantritt nicht zum Einsatz kam. Zuletzt schaffte es Dias dreimal in Folge sogar nicht mehr in den Spieltagskader der Schwaben. „Gil muss sich im Training in die Verfassung bringen, um sofort da zu sein, wenn er gebraucht wird“, fordert Hoeneß. Im Winter hatte der VfB eine Million Euro für Dias auf den Tisch gelegt.

