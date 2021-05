Leipzig aufgepasst: Topklubs wollen Mukiele

Droht RB Leipzig der Ausverkauf in der Defensive? Nach Informationen der ‚Bild‘ bekunden Paris St. Germain und Atlético Madrid Interesse an Nordi Mukiele, der noch bis 2023 an die Sachsen gebunden ist.

„Rund 30 Millionen Euro Ablöse müsste ein potenzieller Käufer wohl bieten“, damit die Leipziger Gesprächsbereitschaft zeigen würden, berichtet das Boulevardblatt weiter. Prinzipiell wolle man den 23-jährigen Rechtsfuß aber halten und erwarte ihn am 5. Juli zum Trainingsauftakt zurück.

Den Leipzigern den Rücken gekehrt hat bereits Abwehrchef Dayot Upamecano (22), der für mehr als 40 Millionen Euro zum FC Bayern wechselt. Und auch Ibrahima Konaté (21) ist wohl weg. Den dritten Franzose im Bunde zieht es dank einer Ausstiegsklausel für eine ähnliche Summe zum FC Liverpool.

