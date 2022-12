Haaland im Rekordtempo | Mac Allister gibt sein Ja-Wort

Haaland mit nächstem Rekord

Erling Haaland macht da weiter, wo er vor der WM-Pause aufgehört hat: Er trifft und trifft und trifft. Beim 3:1-Auswärtserfolg von Manchester City in seiner Geburtsstadt Leeds netzte der Norweger doppelt. Es war bereits der sechste Mehrfachpack für den 22-Jährigen. Für seine 20 Saisontore benötigte Haaland nur 14 Ligaspiele – Rekord! Dazu kommen noch drei Assists. Der ‚Daily Express‘ zeigt den Stürmerstar gemeinsam mit Kevin De Bruyne auf dem Cover und schreibt „Haal & Herzlich“.

„Messias“ Mbappé

Deutlich knapper war die Angelegenheit in Frankreich, genauer gesagt zwischen Paris St. Germain und Racing Straßburg. Der Tabellenführer aus der Hauptstadt setzte sich trotz einer Gelb-Roten Karte für Neymar nach einer Schwalbe gegen den Vorletzten der Ligue 1 mit 2:1 durch. Retter in der Not war, wie auch zuletzt für Frankreich beim WM-Turnier in Katar, Kylian Mbappé, der quasi mit dem Schlusspfiff den entscheidenden Elfmeter versenkte. Die ‚L’Équipe‘ versieht den jubelnden Franzosen mit der Überschrift „Schon wieder der Messias“.

Mac Allister sagt „Ja“ zu Juve

Alexis Mac Allister ist eine der meistdiskutierten Personalien nach der Weltmeisterschaft, etliche Vereine haben den Mittelfeldmann von Brighton & Hove Albion auf dem Zettel. Nun gibt es auch Interesse aus Italien, konkret von Juventus Turin. Dieses Interesse beruht wohl auf Gegenseitigkeit, denn die ‚Gazzetta dello Sport‘ titelt „Mac Allister will Juve“. Das habe der 24-jährige Argentinier auch seiner Familie so mitgeteilt. Für ihn sei die Alte Dame ein „außergewöhnlicher“ Klub.