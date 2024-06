Trotz Kreuzbandriss: Jäkel-Leihe verlängert

Innenverteidiger Frederik Jäkel bleibt der SV Elversberg eine weitere Saison erhalten. Wie der Zweitligist vermeldet, hat man sich mit RB Leipzig auf die Ausdehnung der Leihe verständigt. Gleichzeitig verlängert Jäkel seinen Vertrag bei RB bis 2026. Der 23-Jährige war im Sommer 2023 zum Aufsteiger aus dem Saarland gewechselt. Bis zum 21. Spieltag bestritt der 1,94 Meter große Rechtsfuß 18 Partien, ehe er sich das Kreuzband riss. Derzeit arbeitet Jäkel in der Reha an seinem Comeback.

„Frederik hat sich in der Hinrunde der vergangenen Saison sportlich und menschlich als absolute Bereicherung für unser Team erwiesen. Wir freuen uns, dass wir auch in der nächsten Saison auf ihn zählen können, sobald er wieder vollständig genesen ist“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Jäkel freut sich ebenfalls: „Die Zeit in Elversberg war für mich bis zum Winter durchweg positiv, ich habe mich hier jederzeit wohlgefühlt. Es ist schön, dass diese Zeit noch nicht vorbei ist.“