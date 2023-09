Kaufoption verweigert: PSG-Korb für den BVB

Borussia Dortmund hat in der abgelaufenen Transferperiode einen vergeblichen Versuch unternommen, Xavi Simons in den Ruhrpott zu lotsen. Die ‚Bild‘ berichtet von aussichtsreichen Gesprächen zwischen BVB und Simons.

Das Offensivjuwel hätten „die guten Entwicklungsmöglichkeiten“ in Dortmund gereizt und auch Schwarz-Gelb sei „begeistert“ gewesen vom Talent des 20-Jährigen. Geplatzt ist der Deal laut ‚Bild‘ an den Kosten für Leihgebühr und Gehalt sowie am Veto von Paris St. Germain.

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl soll eine Kaufoption gefordert haben. Diese gestand PSG nicht zu, traut man Simons doch auch am Eiffelturm eine große Zukunft zu. Bis 2027 steht der niederländische Nationalspieler noch in Paris unter Vertrag.

Den Zuschlag erhielt schließlich RB Leipzig. Dort überzeugt Simons auf ganzer Linie, stand in allen Spielen in der Startelf und kommt bereits auf sieben Scorerpunkte (drei Tore, vier Assists) in sechs Einsätzen.