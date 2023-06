Liverpool: Produktive Gespräche mit Gravenberch

Eine gewisse Hartnäckigkeit lässt sich den Verantwortlichen des FC Liverpool definitiv attestieren. Bereits im vergangenen Sommer waren die Engländer an Ryan Gravenberch interessiert. Das niederländische Mittelfeld-Talent entschied sich damals aber für einen Wechsel zum FC Bayern.

Glücklich wurde der 21-Jährige mit dieser Wahl bislang nicht – daraus macht er auch öffentlich keinen Hehl. Gravenberch wünscht sich mehr Einsatzzeiten. Sollten die Münchner ihm diese für die Zukunft nicht zusichern, schaut er sich nach einem anderen Klub um, so die Einstellung des Spielers.

Das hat natürlich längst die Liverpooler wieder auf den Plan gerufen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, kam es zuletzt zu „produktiven Gesprächen“ zwischen den Reds und dem Lager von Gravenberch. Die Tendenz geht also offenbar dahin, dass sich der 21-Jährige einen Wechsel zum LFC grundsätzlich vorstellen kann.

Bayern stellt sich quer

Dem Bericht zufolge ist das Problem in den Verhandlungen jedoch die klare Ansicht der Bayern, dass Gravenberch nicht zum Verkauf stehe. Das passt zu Aussagen von Klubpräsident Herbert Hainer, der jüngst bereits in der ‚Bild‘ erklärte: „In meinen Augen ist er ein unheimlich talentierter Spieler. Deswegen haben wir ihn geholt.“

Und weiter: „Er hat zum Ende der Saison mehr Spielzeit bekommen. Ich bin mir sicher, dass er in Zukunft noch mehr Spielzeit bekommen wird.“ Die Liverpooler werden also offenbar noch etwas mehr Hartnäckigkeit an den Tag legen müssen, ehe es zu einem Transfer kommen könnte.

