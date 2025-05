Klement verlässt die Roten Teufel

Der 1. FC Kaiserslautern geht ohne Philipp Klement in die Zukunft. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Roten Teufel dem 32-Jährigen bereits mitgeteilt, dass sein auslaufender Vertrag am Betzenberg nicht verlängert wird. Somit ist Klement im kommenden Transfersommer ablösefrei zu haben.

Damit endet die zweite Zeit des Offensivspielers bei Lautern. Klement hatte in der Jugend des Zweitligisten gespielt und wechselte 2022 vom VfB Stuttgart zurück zu seinem Jugendklub. In der abgelaufenen Saison kam Klement nur zu sieben Pflichtspieleinsätzen. Insgesamt stehen damit 44 Einsätze für Kaiserslautern in seiner Vita.