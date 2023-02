VfB: Rückendeckung für Labbadia

Der VfB Stuttgart hält trotz des Fehlstarts an Trainer Bruno Labbadia fest. Vorstandschef Alexander Wehrle stellt in der ‚Bild‘ klar: „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir mit Bruno den Klassenerhalt schaffen. Wir stehen defensiv stabiler, agieren als Team. Es fehlen die Punkte. Die Jungs haben sich nicht belohnt.“

Aus den ersten fünf Ligaspielen unter Labbadia holte der VfB nur zwei Punkte, steht in der Tabelle auf dem vorletzten Platz. Wehrle meint: „Wenn wir die spielerischen Fortschritte, die bereits zu sehen waren, beibehalten, werden wir das Momentum erzwingen. Da bin ich mir sicher.“ Am Samstag (15:30 Uhr) ist der 1. FC Köln in Stuttgart zu Gast.

