Bayers Null-Tore-Stürmer: Bundesliga-Interesse an Iglesias

Für Borja Iglesias hat sich der Winter-Wechsel von Betis Sevilla zu Bayer Leverkusen bereits jetzt ausgezahlt. Der 31-jährige Spanier durfte seinen ersten Meistertitel feiern und hat sogar noch die Möglichkeit auf zwei weitere Trophäen. Auch wenn sein Anteil am Erfolg der Leverkusener überschaubar ist, könnte er auch in der kommenden Saison in der Bundesliga auflaufen.

Denn der spanische Radiosender ‚Canal Sur Radio‘ berichtet, dass mit dem VfB Stuttgart ein anderer deutscher Verein ein Auge auf den wuchtigen Mittelstürmer geworfen hat. So soll Iglesias‘ Name bei den Schwaben als möglicher Ersatz für Serhou Guirassy diskutiert werden. Der 28-jährige Guineer erzielte 25 Treffer in bislang 26 Ligaspielen und kann per Ausstiegsklausel den Klub verlassen. Neben Stuttgart wird auch Rayo Vallecano als interessierter Verein an Iglesias genannt.

Viel Geld, wenig Tore

Ob Iglesias da allerdings der richtige Mann wäre, ist zweifelhaft. In der Bundesliga und in beiden Pokalwettbewerben blieb der Spanier im Trikot der Leverkusener noch ohne eigenes Tor oder Assist. Eine enorme Diskrepanz zur Treffsicherheit von Guirassy. Auch das respektable Alter des zweimaligen Nationalspielers spricht nicht für ihn. Große qualitative Sprünge sind nicht mehr zu erwarten.

Zur Einordnung des Berichts gehört auch der Punkt, dass für Iglesias eine Ablöse an Betis zu entrichten wäre. Bei den Andalusiern steht der verhinderte Torjäger noch bis 2026 unter Vertag. Dass Leverkusen die im Leihgeschäft verankerte Kaufoption in Höhe von 7,5 Millionen Euro zieht, ist alles andere als wahrscheinlich.