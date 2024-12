Eintracht: Stuttgart wollte Rekord-Youngster Is

Die kürzlich von Eintracht Frankfurt eingetütete Vertragsverlängerung mit Ebu Bekir Is stand offenbar kurzzeitig auf wackeligen Beinen. Laut ‚Bild‘ versuchte der VfB Stuttgart den Adlern dazwischenzufunken, konnte den 16-Jährigen am Ende aber nicht davon überzeugen, die Mainmetropole für einen Wechsel ins Schwabenland zu verlassen. Is verlängert am Donnerstag bis 2027 – der Boulevardzeitung zufolge inklusive Anschlussvertrag für die Profis.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gestern avancierte Is zum jüngsten Regionalliga-Spieler aller Zeiten. Mit 16 Jahren, einem Monat und 29 Tagen auf dem Buckel. Dem defensiven Mittelfeldspieler, der schon jeweils fünf Partien für die U16- und U17-Auswahl von Deutschland auf dem Konto hat, wird eine große Karriere vorausgesagt. In Frankfurt darf man sich darauf freuen, dass Is seine nächsten Schritte mit dem Adler auf der Brust gehen wird.