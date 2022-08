Werner kommt heute nach Leipzig

Timo Werners Rückkehr zu RB Leipzig wird in Kürze finalisiert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der 26-jährige Stürmer am heutigen Montag beim Bundesligisten eintreffen. Morgen soll der Transfer offiziell verkündet werden, am Mittwoch werde Werner erstmals am Training der Sachsen teilnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

RB zahlt dem Vernehmen nach 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse an den FC Chelsea, Werner winkt ein Fünfjahresvertrag. Beim Gehalt – in London kassierte der deutsche Nationalspieler 18 Millionen Euro jährlich – muss Werner Einbußen hinnehmen.