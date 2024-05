Henrichs-Verlängerung weiter offen: RB hat schon Ersatz im Visier

Die Verhandlungen zwischen RB Leipzig und Benjamin Henrichs über eine Vertragsverlängerung stocken. Stand jetzt läuft der Kontrakt des Rechtsverteidigers 2025 aus. Ins letzte Jahr wollen die Verantwortlichen der Sachsen mit Henrichs offenbar nicht gehen, weshalb nun schon konkret an einem Plan B gearbeitet wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Spur zu Lutsharel Geertruida ist laut ‚Bild‘ wieder heiß. Der 23-jährige Niederländer war schon vergangenen Sommer bei den Leipzigern auf dem Zettel. Am Ende entschied man sich beim Bundesligisten aber für die Verpflichtung von Castello Lukeba (21).

Lese-Tipp

Spezielle Klausel: Wer gewinnt den Poker um Simons?

Bleibt eine Einigung mit Henrichs aus, wäre Geertruida dem Bericht zufolge wieder ein ernsthafter Kandidat. Bei Feyenoord ist der Nationalspieler gesetzt, trug in vielen Partien der laufenden Saison sogar die Kapitänsbinde. Da Henrichs sich mit seiner Entscheidung wohl noch bis nach der Europameisterschaft Zeit lassen will, könnte bald Zug in die Sache mit Geetruida kommen. Denn der siebenmalige Nationalspieler steht dem Vernehmen nach auch bei anderen Vereinen wie dem FC Liverpool auf dem Zettel.